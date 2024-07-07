Лукашенко попросил россиян покупать земли в белорусских селах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил белорусам, россиянам и украинцам покупать участки в «неперспективных» белорусских селах по выгодным ценам. Об этом сообщает белорусское агентство Белта.
По его словам, это поможет сохранить маленькие и средние деревни в Белоруссии.
«Это прекрасные места. Они не должны погибнуть. А кто их сохранит?», - сказал Лукашенко в ходе праздника «Купалье» в Могилевской области.
Политик рассказал, что много граждан России и Украины покупают земельные участки в Белоруссии, приезжая туда «за спокойствием и тишиной». В связи с этим он призвал жителей белорусских городов чаще покупать земли в селах страны.
«У вас есть дети, они должны ходить босиком по земле. Поторопиться надо, потому что завтра этих участков уже не будет!», - добавил президент Белоруссии.
Ранее Александр Лукашенко рассказал, как доит коров по ночам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru