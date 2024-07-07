Лукашенко попросил россиян покупать земли в белорусских селах

Политик рассказал, что много граждан России и Украины покупают земельные участки в Белоруссии, приезжая туда «за спокойствием и тишиной». В связи с этим он призвал жителей белорусских городов чаще покупать земли в селах страны.

«У вас есть дети, они должны ходить босиком по земле. Поторопиться надо, потому что завтра этих участков уже не будет!», - добавил президент Белоруссии.

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