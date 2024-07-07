Минобороны РФ: Под Одессой уничтожены две установки ЗРК Patriot

Российский оперативно-тактический комплекс «Искандер» уничтожил две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны России.

На кадрах, которые были зафиксированы с беспилотного летательного аппарата, видны места расположения украинских Patriot, а также моменты удара и взрывы, последовавшие за ними.

Минобороны: ВС России «Искандером» уничтожили украинский ЗРК

Известно, что удар был нанесен в районе населенного пункта Южное в Одесской области. При этом отмечается, что кроме Patriot также была уничтожена украинская радиолокационная станция «Жираф».

Ранее RT сообщил, что в Одессе прогремел взрыв.

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ФОТО: РИА Новости
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