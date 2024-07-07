Sohu: Отказ РФ от японских предложений по Курилам связан с нацбезопасностью
Отказ президента России Владимира Путина от предложения Японии вносить значительные средства в развитие Дальнего Востока в обмен на последовательную передачу Токио Курильских островов связан с национальной безопасностью РФ. Об этом сообщает китайское издание Sohu.
Авторы материала подчеркнули, что площадь островов не большая, но Япония «готова пойти на многое», чтобы их получить. На фоне этого в Токио предложили Москве поспособствовать развитию региона и нормализовать двусторонние отношения. Однако Путин отказался от такой сделки и заявил, что Курилы являются суверенной российской территорией.
При этом, по данным издания, такое предложение Японии могло поставить под угрозу безопасность России, так как на Курильских островах могли возвести американские военные базы, что недопустимо для Москвы.
До этого Владимир Путин заметил, что Россия не усложняла отношения с Японией, и все недопонимания пошли с японской стороны. По его словам, Москва не собирается отказываться от возобновления диалога о мирном договоре с Токио, но только в том случае, если Япония создаст соответствующие условия.
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о беспрецедентной деградации российско-японских связей, передают «Известия».
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