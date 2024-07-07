Отказ президента России Владимира Путина от предложения Японии вносить значительные средства в развитие Дальнего Востока в обмен на последовательную передачу Токио Курильских островов связан с национальной безопасностью РФ. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Авторы материала подчеркнули, что площадь островов не большая, но Япония «готова пойти на многое», чтобы их получить. На фоне этого в Токио предложили Москве поспособствовать развитию региона и нормализовать двусторонние отношения. Однако Путин отказался от такой сделки и заявил, что Курилы являются суверенной российской территорией.