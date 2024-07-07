Умерла первая жена Фиделя Кастро
7 июля 202411:14
Умерла первая и единственная официальная жена бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт Гутьеррес. Об этом в своих соцсетях написал ее внук Фидель Антонио Кастро Смирнов.
Ей было 95 лет.
С Фиделем Кастро Мирта Диас-Баларт познакомилась во время учебы в Гаванском университете. В 1948 они поженились, а через год у них родился сын Фидель, известный как Фиделито. В 1955 году после бегства Кастро из Кубы Диас-Баларт развелась с ним.
Позже она вышла замуж за сына представителя Кубы в ООН Эмиля Нуньеса Бланко и переехала в Испанию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru