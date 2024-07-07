Умерла первая жена Фиделя Кастро

Умерла первая и единственная официальная жена бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт Гутьеррес. Об этом в своих соцсетях написал ее внук Фидель Антонио Кастро Смирнов.

Ей было 95 лет.