Умерла первая жена Фиделя Кастро

Умерла первая и единственная официальная жена бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт Гутьеррес. Об этом в своих соцсетях написал ее внук Фидель Антонио Кастро Смирнов.

Ей было 95 лет.

Советник Асада умерла в больнице после аварии

С Фиделем Кастро Мирта Диас-Баларт познакомилась во время учебы в Гаванском университете. В 1948 они поженились, а через год у них родился сын Фидель, известный как Фиделито. В 1955 году после бегства Кастро из Кубы Диас-Баларт развелась с ним.

Позже она вышла замуж за сына представителя Кубы в ООН Эмиля Нуньеса Бланко и переехала в Испанию.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПолитикаСмертьЖенаФидель КастроКуба

Горячие новости

Все новости

партнеры