Сальдо: В Херсонской области из-за атаки ВСУ пострадали две женщины

При этом утром того же дня украинские военные нанесли удар по гражданскому фургону на центральном рынке в поселке Новая Маячка в регионе. Тогда, по словам Сальдо, ранения получили женщина и двое мужчин. Их доставили в больницу. Двое из пострадавших были в тяжелом состоянии.

Сальдо также сообщил, что всего за сутки ВСУ выпустили пять дронов по селу Каиры и из тяжелых орудий и минометов обстреливали населенные пункты левобережья Херсонской области. В результате этого были повреждены жилые и нежилые строения.

3 июля в Херсонской области два человека погибли при повторной атаке украинскими дронами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».