Сальдо: В Херсонской области из-за атаки ВСУ пострадали две женщины

В Херсонской области из-за атаки ВСУ пострадали две женщины. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

По данным источника, они получили ожоги 2-3 степени. После прибытия на место пожара спасатели оказали им первую помощь и отправили в больницу.

Вечером 6 июля ВСУ атаковали дачный поселок в Алешкинском муниципальном округе в Херсонской области с помощью FPV-дронов.

Два мирных жителя пострадали в результате атаки со стороны ВСУ на Херсонскую область

При этом утром того же дня украинские военные нанесли удар по гражданскому фургону на центральном рынке в поселке Новая Маячка в регионе. Тогда, по словам Сальдо, ранения получили женщина и двое мужчин. Их доставили в больницу. Двое из пострадавших были в тяжелом состоянии.

Сальдо также сообщил, что всего за сутки ВСУ выпустили пять дронов по селу Каиры и из тяжелых орудий и минометов обстреливали населенные пункты левобережья Херсонской области. В результате этого были повреждены жилые и нежилые строения.

3 июля в Херсонской области два человека погибли при повторной атаке украинскими дронами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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