Голосование второго тура парламентских выборов началось во Франции
Во Франции началось голосование второго тура внеочередных выборов в Национальное собрание страны, сообщает ряд СМИ.
Известно, что в европейской части страны голосование пройдет с 8:00 часов утра до 18:00 часов вечера. При этом в крупных городах Франции избирательные участки могут быть открыты до 20:00 часов вечера в зависимости от их загруженности. Поэтому первые официальные результаты будут объявлены уже после этого времени.
По итогам выборов станет понятно, будет ли правая партия «Национальное объединение» главной силой в нижней палате французского парламента и попадет ли ее лидер Жордан Барделла на должность премьер-министра.
Гражданам Франции необходимо за два тура выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. Первый этап голосования состоялся 30 июня. Тогда явка избирателей стала рекордной, достигнув 66%.
По результатам первого тура партия «Национальное объединение» и ее союзники от республиканцев набрала 33,15% голосов. При этом за блок левых «Новый народный фронт» проголосовали 27,99% избирателей, а за коалицию президента Франции Эммануэля Макрона — 20,04%.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о ежедневной поддержке Макрона из-за поражения его блока на выборах, передают «Известия».
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