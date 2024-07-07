Голосование второго тура парламентских выборов началось во Франции

Во Франции началось голосование второго тура внеочередных выборов в Национальное собрание страны, сообщает ряд СМИ.

Известно, что в европейской части страны голосование пройдет с 8:00 часов утра до 18:00 часов вечера. При этом в крупных городах Франции избирательные участки могут быть открыты до 20:00 часов вечера в зависимости от их загруженности. Поэтому первые официальные результаты будут объявлены уже после этого времени.

По итогам выборов станет понятно, будет ли правая партия «Национальное объединение» главной силой в нижней палате французского парламента и попадет ли ее лидер Жордан Барделла на должность премьер-министра.