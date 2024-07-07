Захоронены 20 неизвестных солдат, погибших в ходе СВО

В Луганске с почестями захоронили останки 20 российских солдат, погибших при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Их предали земле на территории Мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса». Тела бойцов были найдены поисковым отделом военной комендатуры ЛНР в разных районах проведения спецоперации. Их имена выяснить не удалось. У погибших взяли материалы ДНК для дальнейшего установления личности.

Власти будут делать все возможное, чтобы на безымянных плитах появились имена героев.

Ранее Госдума одобрила сокращение срока признания участников СВО пропавшими и погибшими, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

