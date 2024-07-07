Под Воронежем после атаки ВСУ ввели режим ЧС
В Воронежской области в границах Подгоренского района после атаки украинского беспилотника введен режим ЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Известно, что там проходит эвакуация жителей в пункты временного размещения
До этого губернатор рассказал, что российские силы ПВО сбили несколько беспилотников над Воронежской областью, но при падении их остатков загорелась хозяйственная постройка жилого дома, произошла детонация. Позже пожар удалось потушить.
Отмечается, что детонация взрывоопасных объектов в регионе до сих пор продолжается. При это информации о пострадавших нет.
Также, по словам Гусева, был перекрыт участок дороги, которая проходит через населенный пункт. На месте задействованы сотрудники оперативных служб.
Ранее RT сообщил, что в Севастополе после атаки ВСУ ввели режим ЧС.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Sohu: Отказ РФ от японских предложений по Курилам связан с нацбезопасностью
- Умерла первая жена Фиделя Кастро
- Голосование второго тура парламентских выборов началось во Франции
- Минобороны РФ: Под Одессой уничтожены две установки ЗРК Patriot
- Под Воронежем после атаки ВСУ ввели режим ЧС
- Захоронены 20 неизвестных солдат, погибших в ходе СВО
- Четыре солдата ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен
- Во Франции заявили, что никто не верит в победу ВСУ на поле боя
- СМИ: Горловка подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны ВСУ
- СМИ: В штабе Байдена подтвердили, что заранее предлагали вопросы журналистам для интервью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru