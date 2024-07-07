Под Воронежем после атаки ВСУ ввели режим ЧС

В Воронежской области в границах Подгоренского района после атаки украинского беспилотника введен режим ЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Известно, что там проходит эвакуация жителей в пункты временного размещения

До этого губернатор рассказал, что российские силы ПВО сбили несколько беспилотников над Воронежской областью, но при падении их остатков загорелась хозяйственная постройка жилого дома, произошла детонация. Позже пожар удалось потушить.