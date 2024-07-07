Посол Моргулов: БРИКС ведет переговоры о создании единой валюты
7 июля 202412:34
Страны-члены БРИКС ведут переговоры о создании единой валюты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Китае Игоря Моргулова.
По его словам, в объединении уже существует инструментарий независимой финансовой системы.
«Не думаю, что это дело ближайшего будущего, но тренд очевиден», - заметил дипломат.
При этом Моргулов напомнил, что БРИКС уже преуспел в создании механизмов условных валютных резервов стран-членов организации.
Ранее в МВФ допустили замену доллара единой валютой БРИКС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru