Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года
Международная федерация хоккея с мячом (FIB) объявила об отмене мужского и женского чемпионатов мира 2024 года.
В сообщении пресс-службы организации говорится, что у турниров, которые планировалось провести в Швеции и Норвегии, нет организаторов.
«Клубы и национальные ассоциации, которые первыми проявили интерес к организации турниров, позже решили отозвать свои заявки», - пояснили в FIB.
Отмечается, что теперь федерация сосредоточится на проведении чемпионата мира в 2025 году.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что все матчи в Израиле отменяются до дальнейшего уведомления, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru