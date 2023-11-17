Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года

В сообщении пресс-службы организации говорится, что у турниров, которые планировалось провести в Швеции и Норвегии, нет организаторов.

«Клубы и национальные ассоциации, которые первыми проявили интерес к организации турниров, позже решили отозвать свои заявки», - пояснили в FIB.

Отмечается, что теперь федерация сосредоточится на проведении чемпионата мира в 2025 году.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что все матчи в Израиле отменяются до дальнейшего уведомления, сообщает RT.