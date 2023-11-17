Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года

Международная федерация хоккея с мячом (FIB) объявила об отмене мужского и женского чемпионатов мира 2024 года.

Матч между сборными Швеции и Бельгии отменили после стрельбы в Брюсселе

В сообщении пресс-службы организации говорится, что у турниров, которые планировалось провести в Швеции и Норвегии, нет организаторов.

«Клубы и национальные ассоциации, которые первыми проявили интерес к организации турниров, позже решили отозвать свои заявки», - пояснили в FIB.

Отмечается, что теперь федерация сосредоточится на проведении чемпионата мира в 2025 году.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что все матчи в Израиле отменяются до дальнейшего уведомления, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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