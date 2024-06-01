Кирьос: Поведение Рублева в матче с Арнальди на «Ролан Гаррос» было позорным

Австралийский теннисист Ник Кирьос назвал поведение россиянина Андрея Рублева на матче третьего круга «Ролан Гаррос» с итальянским спортсменом Маттео Арнальди позорным. Об этом австралиец написал в своих соцсетях.

По результатам третьего круга Рублев уступил Арнальди со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6.

Однако во время игры россиянин многократно срывался на себя из‑за ошибок, бросал ракетку на корт и даже несколько раз ударил ногой по скамейке, на которой отдыхают теннисисты.