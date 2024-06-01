Кирьос: Поведение Рублева в матче с Арнальди на «Ролан Гаррос» было позорным

Австралийский теннисист Ник Кирьос назвал поведение россиянина Андрея Рублева на матче третьего круга «Ролан Гаррос» с итальянским спортсменом Маттео Арнальди позорным. Об этом австралиец написал в своих соцсетях.

По результатам третьего круга Рублев уступил Арнальди со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6.

Однако во время игры россиянин многократно срывался на себя из‑за ошибок, бросал ракетку на корт и даже несколько раз ударил ногой по скамейке, на которой отдыхают теннисисты.

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«Журналисты писали (про поведение Рублева — прим. НСН): "Мы видели ваши эмоции, то, как много они для вас значат". Но правильная формулировка — позор», - написал Кирьос.

За всю свою карьеру российский теннисист Андрей Рублев выиграл 16 трофеев на турнирах ATP в одиночном разряде.

Ранее стало известно, что Рублев вышел в финал турнира «Мастерс» в Мадриде.


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Фото: соцсети
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