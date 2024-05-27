Аслан Карацев проиграл матч первого круга «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2024.
В упорной борьбе россиянин уступил соотечественнику Александру Шевченко, который ныне представляет Казахстан. Таким образом, первый матч на «Ролан Гаррос - 2024» оказался для Карацева последним.
Игра, которая продлилась три часа и 16 минут, завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:1, 1:6, 4:6 в пользу Шевченко. В следующем круге он встретится с французом Корентеном Муте.
Ранее россиянин Андрей Рублев обыграл японца Таро Даниэля со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5 и вышел во второй круг «Ролан Гаррос - 2024», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru