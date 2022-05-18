Защитник ЦСКА Марио Фернандес объявил о приостановке карьеры

По его словам, накопилась колоссальная усталость и огромное изнеможение, из-за чего он не может больше максимально работать на благо команды.

«Я уже не могу больше давать всё то, что всегда отдавал на благо ЦСКА в прошлые годы... Настало время побыть с семьёй. К тому же, как вы, наверное, уже знаете, в этом году у нас родится сын», - пояснил футболист.

Фернандес поблагодарил клуб и болельщиков за уважение и поддержку, и заявил, что по-прежнему желает «находиться рядом с ЦСКА и следить за его успехами».

Ранее в ряде российских СМИ появилась информация, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба не намерен продлевать контракт с питерским клубом, который истекает уже летом 2022 года, сообщают «Невские новости».

