Киевский ФК «Динамо» заявил, что российским клубам нет места в мировом футболе

Киевский футбольный клуб «Динамо» заявил, что осуждает решение некоторых клубов выходить на поле против российских команд.

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В частности, в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте украинского клуба, говорится, что казахстанская команда «Ордабасы» планирует сыграть товарищеский матч с воронежским «Факелом».

«Российским клубам нет места в мировом футболе, и мы осуждаем решение некоторых клубов выходить на поле против них», — заявили в киевском «Динамо».

Ранее молодёжная сборная Украины по футболу направила организаторам Олимпийских игр 2024 год в Париже письмо с просьбой не допускать к участию в турнире спортсменов из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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