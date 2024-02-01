Киевский ФК «Динамо» заявил, что российским клубам нет места в мировом футболе
Киевский футбольный клуб «Динамо» заявил, что осуждает решение некоторых клубов выходить на поле против российских команд.
В частности, в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте украинского клуба, говорится, что казахстанская команда «Ордабасы» планирует сыграть товарищеский матч с воронежским «Факелом».
«Российским клубам нет места в мировом футболе, и мы осуждаем решение некоторых клубов выходить на поле против них», — заявили в киевском «Динамо».
Ранее молодёжная сборная Украины по футболу направила организаторам Олимпийских игр 2024 год в Париже письмо с просьбой не допускать к участию в турнире спортсменов из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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