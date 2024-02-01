Латвия запретила своим командам соревноваться со сборными России

Латвийским сборным по игровым видам спорта запретили соревноваться с командами России и Белоруссии, сообщается на сайте сейма Латвии.

Уточняется, что запрет будет действовать и в случае выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом.

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Сборная России по художественной гимнастике не будет выступать на международных соревнованиях без национального флага и гимна. Об этом ранее заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер команды Ирина Винер.

Ранее Международный олимпийский комитет разрешил россиянам и белорусам выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. К турниру допустят шесть российских и пять белорусских атлетов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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