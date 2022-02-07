КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата и старте плей-офф
7 февраля 202214:30
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что было принято решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба лиги.
По его словам, главная причина - продолжающаяся пандемия коронавируса и риск заражения игроков. Поэтому после олимпийской паузы 1 марта стартует плей-офф Кубка Гагарина.
Морозов пояснил, что участие в нём примут шестнадцать команд, которые будут определены по проценту набранных очков от максимально возможного количества.
«Некоторые команды, которые до последнего претендовали на место в плей-офф, не попадут в кубковую восьмерку в своих конференциях. Но в сложившихся обстоятельствах это единственное оптимальное решение», - добавил президент КХЛ.
Ранее 16 из 24 команд КХЛ проголосовали за отмену всех матчей регулярного чемпионата во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru