КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата и старте плей-офф

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что было принято решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба лиги.

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По его словам, главная причина - продолжающаяся пандемия коронавируса и риск заражения игроков. Поэтому после олимпийской паузы 1 марта стартует плей-офф Кубка Гагарина.

Морозов пояснил, что участие в нём примут шестнадцать команд, которые будут определены по проценту набранных очков от максимально возможного количества.

«Некоторые команды, которые до последнего претендовали на место в плей-офф, не попадут в кубковую восьмерку в своих конференциях. Но в сложившихся обстоятельствах это единственное оптимальное решение», - добавил президент КХЛ.

Ранее 16 из 24 команд КХЛ проголосовали за отмену всех матчей регулярного чемпионата во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Кубок ГагаринаХоккейКХЛ
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