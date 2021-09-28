«Большой авторитет». В КХЛ объяснили назначение Жамнова тренером сборной

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги уверен, что Жамнов сможет сплотить команду перед Олимпиадой.

Вице-президент КХЛ, олимпийский чемпион Валерий Каменский объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею. Ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщал, что готовить команду к Олимпиаде-2022 в Пекине будет Олег Знарок.

«Алексей давно уже занимается со сборной. В штабе он был и тренером, и консультантом. У него большой опыт работы уже, восемь лет. Он имеет большой авторитет среди игроков, что немаловажно, и среди нхловцев, и среди наших игроков, КХЛ. Это человек, которого знает хоккейный мир, и, я думаю, эти амбиции, которые у него есть, помогут ему достичь результатов», - пояснил хоккеист.
«Жамнов, а не Знарок». ФХР «переназначила» тренера сборной России по хоккею

Вице-президент отметил, что при формировании состава сборной возможно участие игроков как из НХЛ, так и из КХЛ.

«Здесь два варианта. Мы не можем до последнего откладывать. Нужно уже готовиться и к первому варианту, и к варианту с нхловцами. Здесь мы должны поработать. Дело в том, что все в одинаковых условиях. Как раз тренерский штаб должен создать за короткое время единый коллектив, который сможет добиться высоких результатов. Я считаю, что, когда лучшие игроки участвуют в турнире, это и для зрителей интереснее, и для игроков, и для всего хоккейного мира, для спорта. Я за то, чтобы все ведущие игроки участвовали в турнире. Я думаю, что у нас достаточно ведущих спортсменов, которые способны защитить звание олимпийских чемпионов», - добавил Каменский.

Ранее Владимир Путин в ходе прямой линии не исключил кадровых решений в связи с последними неудачами отечественных сборных на международной спортивной арене.

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ФОТО: РИА Новости
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