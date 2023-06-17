Кержаков возглавил сербский футбольный клуб «Спартак»

Бывший бомбардир петербургского «Зенита» Александр Кержаков стал главным тренером сербского футбольного клуба «Спартак», сообщает пресс-служба команды.

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Накануне уже появлялась информация, что россиянин ведет переговоры с командой из города Субботица, но подтверждения не было.

Ранее Кержаков работал с «Кармиотиссой», где он провел несколько месяцев. До этого он тренировал «Пари Нижний Новгород» и юниорскую сборную России.

Кержаков уехал из России в ОАЭ осенью прошлого года из-за страха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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