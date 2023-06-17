Кержаков возглавил сербский футбольный клуб «Спартак»

Росконгресс: на ПМЭФ в этом году заключили более 900 соглашений на сумму 3,8 трлн руб

Шадаев: Минцифры и Минпромторг обсуждают введение запрета на параллельный импорт мобильных устройств Samsung и LG

«АвтоВАЗ» запустил производство автомобилей Lada - модели X-Cross 5 - на бывшем заводе Nissan в Петербурге

Кравцов: серебряные медалисты могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ

Кержаков будет тренировать сербский «Спартак»