Кержаков возглавил сербский футбольный клуб «Спартак»
17 июня 202315:16
Бывший бомбардир петербургского «Зенита» Александр Кержаков стал главным тренером сербского футбольного клуба «Спартак», сообщает пресс-служба команды.
Накануне уже появлялась информация, что россиянин ведет переговоры с командой из города Субботица, но подтверждения не было.
Ранее Кержаков работал с «Кармиотиссой», где он провел несколько месяцев. До этого он тренировал «Пари Нижний Новгород» и юниорскую сборную России.
Кержаков уехал из России в ОАЭ осенью прошлого года из-за страха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru