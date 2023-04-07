Кержаков объяснил свой отъезд из России осенью 2022 года

Экс-футболист российской сборной Александр Кержаков уехал из России в ОАЭ осенью прошлого года из-за страха. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Володин: Покинувшие Россию совершили предательство по отношению к стране

При этом Кержаков отметил, что не бежал из страны, не планирует отказываться от Родины и у него нет недвижимости за границей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 60% россиян, покинувших страну, уже вернулись обратно и продолжают трудиться. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболСпортРоссияЭмиграцияАлександр Кержаков

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