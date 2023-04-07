Кержаков объяснил свой отъезд из России осенью 2022 года
7 апреля 202313:18
Экс-футболист российской сборной Александр Кержаков уехал из России в ОАЭ осенью прошлого года из-за страха. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.
При этом Кержаков отметил, что не бежал из страны, не планирует отказываться от Родины и у него нет недвижимости за границей.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 60% россиян, покинувших страну, уже вернулись обратно и продолжают трудиться. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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7 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru