Кержаков объяснил свой отъезд из России осенью 2022 года

При этом Кержаков отметил, что не бежал из страны, не планирует отказываться от Родины и у него нет недвижимости за границей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 60% россиян, покинувших страну, уже вернулись обратно и продолжают трудиться. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

