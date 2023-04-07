В Госдуме назвали странными слова Кержакова про отъезд из России

В интервью YouTube-каналу Nobel Кержаков объяснил свой отъезд из России осенью 2022 года. Футболист заявил, что покинул страну из-за страха.

Свищев отметил, что это личный выбор Кержакова. Однако все, что есть у тренера, ему дала Россия, подчеркнул депутат.

Он призвал Кержакова помнить, что у него есть не только права, но и обязанности. Свищев добавил, что ему странно слышать объяснения футболиста.

Более 60% работающих за границей россиян выразили готовность вернуться в РФ, показал опрос компаний «Яков и партнеры» и HeadHunter. Причинами респонденты назвали личные обстоятельства и лучшие карьерные возможности, передает «Радиоточка НСН».

