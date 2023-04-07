В Госдуме назвали странными слова Кержакова про отъезд из России
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал заявление бывшего футболиста сборной России Александра Кержакова об отъезде из страны. Мнение парламентария приводит «Говорит Москва».
В интервью YouTube-каналу Nobel Кержаков объяснил свой отъезд из России осенью 2022 года. Футболист заявил, что покинул страну из-за страха.
Свищев отметил, что это личный выбор Кержакова. Однако все, что есть у тренера, ему дала Россия, подчеркнул депутат.
Он призвал Кержакова помнить, что у него есть не только права, но и обязанности. Свищев добавил, что ему странно слышать объяснения футболиста.
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