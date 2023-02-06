Кержаков станет главным тренером «Кармиотиссы»
Экс-футболист российской сборной Александр Кержаков станет главным тренером команды «Кармиотисса» (Кипр). Об этом заявил технический директор клуба Антонис Антониу, сообщило интернет-издание Sport24.
По словам функционера, команда рада, что смогла получить в свое распоряжение специалиста такого уровня. Антониу отметил, что официальное соглашение с Кержаковым будет подписано после его прибытия на Кипр.
Ранее главным тренером футбольного клуба «Краснодар» стал серб Владимир Ивич. Об этом сообщило агентство НСН.
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