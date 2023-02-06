Кержаков станет главным тренером «Кармиотиссы»

По словам функционера, команда рада, что смогла получить в свое распоряжение специалиста такого уровня. Антониу отметил, что официальное соглашение с Кержаковым будет подписано после его прибытия на Кипр.

Ранее главным тренером футбольного клуба «Краснодар» стал серб Владимир Ивич. Об этом сообщило агентство НСН.

