Главным тренером «Краснодара» назначен Владимир Ивич

Главным тренером футбольного клуба «Краснодар» стал серб Владимир Ивич. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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«Владимир Ивич сменил Александра Сторожука на посту главного тренера "Краснодара". С сербским специалистом подписан контракт на 2 года», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Ассистентами 45-летнего специалиста станут Милош Веселинович и Синиша Гогич, а пост тренера по работе с вратарями займет Христос Келпекис.

По данным пресс-службы, предыдущий наставник «Краснодара» Александр Сторожук продолжит работу в структуре клуба и возглавит «Краснодар-2».

Владимир Ивич начал футбольную карьеру в 1994 году и выступал за сербские «Пролетер» и «Партизан», «Боруссию» из Менхенгладбаха, греческие АЕК, «Арис», ПАОК. В качестве тренера Ивич работал с ПАОК, «Маккаби» (Тель-Авив) и английским «Уотфордом».

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ФОТО: fckrasnodar.ru
ТЕГИ:ТренерФутболКраснодар
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