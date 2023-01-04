Главным тренером «Краснодара» назначен Владимир Ивич

«Владимир Ивич сменил Александра Сторожука на посту главного тренера "Краснодара". С сербским специалистом подписан контракт на 2 года», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Ассистентами 45-летнего специалиста станут Милош Веселинович и Синиша Гогич, а пост тренера по работе с вратарями займет Христос Келпекис.

По данным пресс-службы, предыдущий наставник «Краснодара» Александр Сторожук продолжит работу в структуре клуба и возглавит «Краснодар-2».

Владимир Ивич начал футбольную карьеру в 1994 году и выступал за сербские «Пролетер» и «Партизан», «Боруссию» из Менхенгладбаха, греческие АЕК, «Арис», ПАОК. В качестве тренера Ивич работал с ПАОК, «Маккаби» (Тель-Авив) и английским «Уотфордом».

