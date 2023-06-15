Кержаков может возглавить сербский клуб «Спартак»
15 июня 202302:04
Бывший бомбардир петербургского «Зенита» Александр Кержаков близок к получению места наставника сербского «Спартака», сообщает «Политика Сегодня».
Футболист находится в стадии переговоров с командой из Субботицы. Пока спортсмен не подтверждал информацию о работе в Сербии.
Ранее Кержаков работал с «Кармиотиссой», где он провел несколько месяцев. До этого он тренировал «Пари Нижний Новгород» и юниорскую сборную России.
Кержаков уехал из России в ОАЭ осенью прошлого года из-за страха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru