Кержаков может возглавить сербский клуб «Спартак»

Бывший бомбардир петербургского «Зенита» Александр Кержаков близок к получению места наставника сербского «Спартака», сообщает «Политика Сегодня».

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Футболист находится в стадии переговоров с командой из Субботицы. Пока спортсмен не подтверждал информацию о работе в Сербии.

Ранее Кержаков работал с «Кармиотиссой», где он провел несколько месяцев. До этого он тренировал «Пари Нижний Новгород» и юниорскую сборную России.

Кержаков уехал из России в ОАЭ осенью прошлого года из-за страха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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