КНДР запустила не менее двух ракет в сторону Японского моря

Не менее двух баллистических ракет запустила в сторону Японского моря Северная Корея. Об этом заявил глава Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми, сообщило РИА Новости.

Сообщается, что первая ракета была выпущена около 07:54 по местному времени (01:54 по московскому времени) и преодолела порядка 900 километров, достигнув максимальной высоты примерно 50 километров.