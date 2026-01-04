КНДР запустила не менее двух ракет в сторону Японского моря

Не менее двух баллистических ракет запустила в сторону Японского моря Северная Корея. Об этом заявил глава Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми, сообщило РИА Новости.

Сообщается, что первая ракета была выпущена около 07:54 по местному времени (01:54 по московскому времени) и преодолела порядка 900 километров, достигнув максимальной высоты примерно 50 километров.

В Японии заявили о запуске баллистической ракеты КНДР

Вторую ракету выпустили 11 минут спустя, она пролетела около 950 километров и также достигала максимальной высоты порядка 50 километров.

Отмечается, что Япония выразила решительный протест Пхеньяну, направив его через свое посольство в Пекине.

Ранее служба безопасности на море Японии также сообщала о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
