КНДР запустила не менее двух ракет в сторону Японского моря
Не менее двух баллистических ракет запустила в сторону Японского моря Северная Корея. Об этом заявил глава Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми, сообщило РИА Новости.
Сообщается, что первая ракета была выпущена около 07:54 по местному времени (01:54 по московскому времени) и преодолела порядка 900 километров, достигнув максимальной высоты примерно 50 километров.
Вторую ракету выпустили 11 минут спустя, она пролетела около 950 километров и также достигала максимальной высоты порядка 50 километров.
Отмечается, что Япония выразила решительный протест Пхеньяну, направив его через свое посольство в Пекине.
Ранее служба безопасности на море Японии также сообщала о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
