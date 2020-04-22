Кавазашвили: Если чемпионат разрешат, болельщики ринуться на стадион

Главный Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко предположил, что после завершения режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса фанаты могут перестать приходить на игры из-за страха.

«Если говорить о футболе, команду-то на рельсы поставим. Но вот насколько народ в полном объеме вернется на стадион? Всем хочется, чтобы карантин быстрее сняли. А вот не будет ли народ бояться приходить на стадион, это тяжело сказать», – сообщил Виктор Гончаренко в интервью на официальном Youtube-канале клуба.

Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в эфире НСН усомнился в том, что болельщики могут отказаться от футбола и заявил, что если чемпионат разрешат, все футболисты обязаны будут пройти медосмотр.

«Я сомневаюсь в том, что болельщики откажутся от любимого зрелища - футбола. Люди себя самоизолировали уже до истощения и уже, наверное, ненавидят членов семьи. Особенно тяжело тем людям, которые привыкли много двигаться, работать , общаться. Я уверен на сто процентов, что если разрешат футбол, то люди пойдут, потому что они это любят. Главное чтобы за это время люди совсем с ума не сошли, не взбесились и не вышли на улицы с массовыми протестами. А говоря о футболистах, если кто-то заболел или имеет какие-то отклонения в здоровье, естественно, он играть не будет. И в обязательном порядке, если разрешат чемпионат, все футбольные клубы должны будут пройти медицинский осмотр. И это будет сделано, без этого их не допустят», - сказал Анзор Кавазашвили.