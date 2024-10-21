Касаткина обыграла Андрееву в борьбе за титул WTA-500
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла свою соотечественницу Мирру Андрееву в финальном матче турнира WTA-500 в женском одиночном разряде (Нинбо, Китай). Об этом сообщило издание «Известия».
Встреча продлилась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 6:0, 4:6 и 6:4. При этом ни Касаткина, ни Андреева не отличались результативностью.
Победа на турнире может позволить Касаткиной вернуться в топ-10 лучших теннисисток планеты (сейчас это 11-я ракетка мира). Действующая 19-я ракетка мира Андреева может рассчитывать на 17-18 позиции.
Ранее белорусская спортсменка Арина Соболенко возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru