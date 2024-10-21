Касаткина обыграла Андрееву в борьбе за титул WTA-500

Встреча продлилась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 6:0, 4:6 и 6:4. При этом ни Касаткина, ни Андреева не отличались результативностью.

Победа на турнире может позволить Касаткиной вернуться в топ-10 лучших теннисисток планеты (сейчас это 11-я ракетка мира). Действующая 19-я ракетка мира Андреева может рассчитывать на 17-18 позиции.

Ранее белорусская спортсменка Арина Соболенко возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации.

