Белоруска Соболенко стала первой ракеткой мира
Белорусская спортсменка Арина Соболенко возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия списка размещена на сайте организации.
Соболенко заняла первую строчку с 9 706 очками и стала первой ракеткой мира во второй раз: теннисистка возглавляла рейтинг WTA в сентябре-ноябре прошлого года. За белорусской теннисисткой следуют спортсменка из Польши Ига Свентек (9 665 очков) и американка Коко Гауфф (5 963 очка).
В первую десятку рейтинга WTA вошла россиянка Дарья Касаткина, теннисистка набрала 3 500 очков.
Ранее Арина Соболенко выиграла турнир категории WTA 1000 в китайском Ухане, напоминает RT.
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