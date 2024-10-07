Теннисистка Андреева впервые вошла в топ-20 рейтинга WTA

Российская спортсменка Мирра Андреева дебютировала в первой двадцатке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный список размещен на сайте организации.

Андреевой 17 лет, на минувшей неделе теннисистка дошла до четвертьфинала турнира WTA 1000 в Пекине. Спортсменка поднялась с 22-й на 19-ю строчку рейтинга WTA.

В топ-20 организации вошли и другие российские теннисистки: Дарья Касаткина (11 место), Анна Калинская (13-е место), Диана Шнайдер (16-е). Кроме того, в первую сотню рейтинга попали россиянки Людмила Самсонова (23-е место), Анастасия Павлюченкова (26-е), Екатерина Александрова (33-е), Анастасия Потапова (38-е), Вероника Кудерметова (63-е), Камилла Рахимова (66-е), Эрика Андреева (70-е), Анна Блинкова (84-е).

Между тем российский теннисист Даниил Медведев прошел в четвертый круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае, пишет RT.

