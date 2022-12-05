Российские шахматисты смогут выступать под флагом РФ не раньше 2024 года

Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии до этой даты продолжат выступать на турнирах под эгидой FIDE под нейтральным флагом, если не будет принято другого решения.

Ранее Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлил отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований из-за ситуации на Украине до особого распоряжения, пишут «Известия».

