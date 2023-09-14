Карпин заявил о возможном уходе из «Ростова» и сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин допустил, что покинет национальную команду и клуб «Ростов» через три месяца. Об этом заявил YouTube-каналу «Это футбол, брат».
Карпин объяснил, что его ребенок в ближайшем будущем пойдет в школу в Эстонии, ему будет сложно жить без семьи.
«Возможно, через три месяца скажу: "Все, до свидания"», - допустил он.
Сборная России накануне сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром 1:1. Главный тренер команды Валерий Карпин после этого посоветовал игрокам уезжать из Российской Премьер-лиги (РПЛ): «Кто может уехать – уезжайте, даю совет».
После этого депутат Госдумы Роман Терюшков обвинил Валерия Карпина в развале команды. По мнению политика «РФС оказал доверие эстонцу Карпину», пригласив на пост главного тренера национальной команды страны, а тот «разгулялся на этом посту на славу», призывая российских футболистов переходить в недружественные России страны, а также разваливает команду, «вызывая в нее по 50 человек», передает «Радиоточка НСН».
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