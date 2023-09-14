Карпин заявил о возможном уходе из «Ростова» и сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин допустил, что покинет национальную команду и клуб «Ростов» через три месяца. Об этом заявил YouTube-каналу «Это футбол, брат».

Карпин объяснил, что его ребенок в ближайшем будущем пойдет в школу в Эстонии, ему будет сложно жить без семьи.

«Возможно, через три месяца скажу: "Все, до свидания"», - допустил он.