Карпин: Запрета на общение с экс-тренером сборной Черчесовым нет

Главный тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин заявил, что запрета на общение с экс-наставником команды не существует. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Карпина, ни внутреннего, ни внешнего запрета нет. Он также допустил общение с экс-тренером как вариант.

Черчесов возглавлял тренерский состав сборной с 2016 по 2021 годы. Сборная дошла до четвертьфинала ЧМ и в финал ЧЕ.

Ранее в пятницу сборная России по футболу узнала соперников по «стыковым» отборочным матчам Чемпионата Мира-2022.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболВалерий Карпин
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