Карпин: Запрета на общение с экс-тренером сборной Черчесовым нет

По словам Карпина, ни внутреннего, ни внешнего запрета нет. Он также допустил общение с экс-тренером как вариант.

Черчесов возглавлял тренерский состав сборной с 2016 по 2021 годы. Сборная дошла до четвертьфинала ЧМ и в финал ЧЕ.

Ранее в пятницу сборная России по футболу узнала соперников по «стыковым» отборочным матчам Чемпионата Мира-2022.





