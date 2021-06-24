Два российских футболиста попали в топ-100 игроков Евро-2020

В среду вечером завершился групповой этап Чемпионата Европы по футболу, по итогам которого стали известны все участники 1/8 финала.

Из группы «А» в плей-офф вышли Италия, Уэльс и Швейцария; из группы «В» - Бельгия и Дания; из группы «С» - Нидерланды, Австрия и Украина; из группы «D» - Англия, Хорватия и Чехия; из группы «Е» - Швеция и Испания, из группы «F» - Франция, Германия и Португалия.

По итогам финального матча со сборной Дании россияне заняли последнее место в группе B и не смогли выйти в плей-офф Евро-2020.

