Два российских футболиста попали в топ-100 игроков Евро-2020
Два игрока сборной России по футболу вошли в список лучших игроков группового турнира Евро-2020, сообщает «Спорт-Экспресс».
Рейтинг был составлен порталом WhoScored, нападающий Артем Дзюба занял 84-е место, а полузащитник Далер Кузяев – 91-е.
Лучшим футболистом признан полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне, далее в рейтинге расположился капитан португальской сборной Криштиану Роналду, а третье место у Френки Де Йонга из Голландии.
В среду вечером завершился групповой этап Чемпионата Европы по футболу, по итогам которого стали известны все участники 1/8 финала.
Из группы «А» в плей-офф вышли Италия, Уэльс и Швейцария; из группы «В» - Бельгия и Дания; из группы «С» - Нидерланды, Австрия и Украина; из группы «D» - Англия, Хорватия и Чехия; из группы «Е» - Швеция и Испания, из группы «F» - Франция, Германия и Португалия.
По итогам финального матча со сборной Дании россияне заняли последнее место в группе B и не смогли выйти в плей-офф Евро-2020.
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