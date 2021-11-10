Карпин: в вопросе Дзюбы в сборной России я поставил точку

По его словам, сам он в этом вопросе уже поставил точку.

«Если бы я вам сказал месяц назад, что мы поставили точку, вы бы поставили точку? Так что сейчас говорить? Я поставил точку. А вы как хотите: хотите — спрашивайте о Дзюбе, хотите — не спрашивайте. Ваши проблемы», — заключил Карпин.

Ранее Карпин заявил, что принял решение не надеяться на помощь Дзюбы.

После своего назначения на пост главного тренера сборной России Карпин не вызвал Дзюбу на сентябрьские матчи, а в октябре Дзюба сам отказался от игр за национальную команду, сославшись на плохую форму. В итоге форвард не получил приглашения и на ноябрьские матчи.

В рамках отбора на чемпионат мира 2022 года сборная России 11 ноября в Санкт-Петербурге встретится со сборной Кипра, а 14 ноября в гостях сыграет против сборной Хорватии.

