Карпин: в вопросе Дзюбы в сборной России я поставил точку
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что журналисты могут сами решать, спрашивать его о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе или нет, сообщает RT.
По его словам, сам он в этом вопросе уже поставил точку.
«Если бы я вам сказал месяц назад, что мы поставили точку, вы бы поставили точку? Так что сейчас говорить? Я поставил точку. А вы как хотите: хотите — спрашивайте о Дзюбе, хотите — не спрашивайте. Ваши проблемы», — заключил Карпин.
Ранее Карпин заявил, что принял решение не надеяться на помощь Дзюбы.
После своего назначения на пост главного тренера сборной России Карпин не вызвал Дзюбу на сентябрьские матчи, а в октябре Дзюба сам отказался от игр за национальную команду, сославшись на плохую форму. В итоге форвард не получил приглашения и на ноябрьские матчи.
В рамках отбора на чемпионат мира 2022 года сборная России 11 ноября в Санкт-Петербурге встретится со сборной Кипра, а 14 ноября в гостях сыграет против сборной Хорватии.
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