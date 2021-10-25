Карпин не стал звать Дзюбу на матчи против Кипра и Хорватии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявил расширенный список игроков, которые рассматриваются для участия в ближайших отборочных матчах чемпионата мира 2022 года против сборных Кипра и Хорватии.

Как сообщает официальный Twitter национальной команды, в списке 41 футболист, в том числе пять голкиперов и семь новичков. По словам Карпина, окончательный список объявят 1 ноября, в него попадут 26-27 игроков.

Отметим, что приглашение в сборную не получил нападающий питерского «Зенита» Артём Дзюба. Ранее футболист после вызова сам отказался от игр за национальную команду. Теперь же, по словам Карпина, тренерский штаб решил не приглашать Дзюбу в сборную.

Главный тренер сборной России добавил, что 7-8 ноября команда начнёт подготовку к играм в Санкт-Петербурге. 11 ноября в Северной столице национальная команда встречается со сборной Кипра, а 14 ноября в гостях играет против сборной Хорватии.

Ранее Дзюба отказался от вызова Карпина в сборную России перед октябрьскими играми, сославшись на плохую форму. После этого главный тренер национальной команды заявил, что не намерен заставлять нападающего ФК «Зенит» играть за сборную.