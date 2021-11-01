Карпина не волнует отписка Дзюбы от Instagram сборной РФ
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что его не заботит решение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отписаться от аккаунта национальной команды в Instagram. По словам наставника, он не понимает сути такого демонстративного жеста футболиста.
Сегодня Карпин на встрече с журналистами уточнил, что даже не рассматривал возможность вызова на ближайшие матчи Дзюбы. Главный тренер напомнил, что футболист сказался не готовым как раз в тот момент, когда на него рассчитывали.
Артём Дзюба в октябре заявил, что не сможет принять участия в сборе команды перед отборочными играми к чемпионату мира-2022 в Катаре против сборных Словакии и Словении. Форвард объяснил свой отказ плохой физической формой.
В результате, в конце октября тренерский штаб не включил 33-летнего нападающего в предварительный список игроков, которых вызывают на две заключительные игры в группе с командами Кипра и Хорватии.
В минувшую пятницу Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. В матче против «Динамо» нападающий забил свой 144-й мяч в турнире. Он побил рекорд Олега Веретенникова.
Сегодня Валерий Карпин назвал окончательный состав сборной РФ на ноябрьские матчи. В него, в частности, вошли вратарь норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин и нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+40 402 / сут.
Умерли
240 тыс.+1 155 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+23 187 / сут.
- Путин рассказал, когда в армию начнут поставлять системы С-500
- СМИ: Расследование дела советника главы Роскосмоса Сафронова завершено
- Умер сценарист фильмов «История Аси Клячиной» и «Восхождение» Юрий Клепиков
- Глава «Нафтогаза» заявил о возросшем риске войны с Россией из-за транзита газа
- Карпина не волнует отписка Дзюбы от Instagram сборной РФ
- Медведев допустил ограничение свободы во время эпидемий
- Правительство обязало участников совещаний предъявлять QR-код или ПЦР-тест
- В Госдуме назвали «ерундой» слова Собчак о спиртном и высшем образовании
- Мясников развеял главный миф вакцинации
- Российский регион впервые признал иностранные вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru