Карпина не волнует отписка Дзюбы от Instagram сборной РФ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что его не заботит решение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отписаться от аккаунта национальной команды в Instagram. По словам наставника, он не понимает сути такого демонстративного жеста футболиста.

Сегодня Карпин на встрече с журналистами уточнил, что даже не рассматривал возможность вызова на ближайшие матчи Дзюбы. Главный тренер напомнил, что футболист сказался не готовым как раз в тот момент, когда на него рассчитывали.

Артём Дзюба в октябре заявил, что не сможет принять участия в сборе команды перед отборочными играми к чемпионату мира-2022 в Катаре против сборных Словакии и Словении. Форвард объяснил свой отказ плохой физической формой.