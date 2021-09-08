«Карпин справился». Почетный президент РФС оценил игру сборной в сентябрьских матчах

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал выступление сборной России в сентябрьских матчах отборочного цикла к чемпионату мира — 2022. Вячеслав Колосков отметил, что семь очков — это положительный результат.

«Особенно с учетом дефицита времени и той суматохи при назначении главного тренера, при формировании команды. В этих тяжелейших условиях пришлось Карпину дело делать, по сути познакомиться с людьми, которых он знал только издалека. Карпин отлично справился с работой», - заявил Колосков в интервью Sport24.

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Напомним, под руководством Валерия Карпина наша сборная провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Дома, в Москве, россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) и обыграли Мальту (2:0). А на выезде подопечные Карпина одержали победу над Кипром – эта встреча завершилась со счётом 2:0, пишет RT.

Лучшим футболистом встречи Россия-Мальта был признан нападающий Федор Смолов, который стал автором победного гола на 10-й минуте. Он стал капитаном этого матча. Ранее новый наставник сборной Валерий Карпин заявил, что любой футболист может побывать в роли капитана, чтобы почувствовать ответственность.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям. Следующий матч наша национальная команда проведет 8 октября. Россияне встретятся со сборной Словакии.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Валерий КарпинСборная России По ФутболуРФСВячеслав Колосков
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