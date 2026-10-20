Сборная России по футболу сыграет с Венесуэлой
Сборная России по футболу сыграет с национальной командой Венесуэлы. Об этом со ссылкой на Российский футбольный союз (РФС) сообщает RT.
Уточняется, что товарищеский матч со сборной южноамериканской страны пройдёт в 17 ноябре в Краснодаре. Это будет последняя в этом году игра для подопечных Валерия Карпина.
«Информация о времени начала встречи, билетах и трансляции будет опубликована дополнительно», - добавили в РФС.
В настоящее время российская национальная команда занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, а венесуэльцы расположились на 49-й строчке.
Ранее стало известно, что 12 ноября в Ташкенте сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Узбекистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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