Сборная России по футболу сыграет с Венесуэлой

Уточняется, что товарищеский матч со сборной южноамериканской страны пройдёт в 17 ноябре в Краснодаре. Это будет последняя в этом году игра для подопечных Валерия Карпина.

«Информация о времени начала встречи, билетах и трансляции будет опубликована дополнительно», - добавили в РФС.

В настоящее время российская национальная команда занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, а венесуэльцы расположились на 49-й строчке.

Ранее стало известно, что 12 ноября в Ташкенте сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Узбекистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

