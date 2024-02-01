Карпин пояснил, почему стал меньше любить Москву

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» и российской футбольной сборной Валерий Карпин заявил, что стал меньше любить Москву из-за пробок. Об этом сообщило издание Sport24.

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По его словам, недовольство заторами на столичных улицах появилось с возрастом. «От точки А до точки В добираться минимум час. Запланировать два дела в Москве в один день — практически нереально», — посетовал тренер.

Карпин отметил, что его любимый город — Сан-Себастьян. Он также признался в любви к Виго, Нарве, Таллину и Ростову.

Ранее Карпин признался, что плакал во время просмотра сериала «Слово пацана», когда героиня сериала Айгуль выпрыгнула из окна.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваСпортФутболистыФутболВалерий Карпин

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