Супруга Валерия Карпина вместе с детьми переехала в Эстонию
Супруга главного тренера национальной сборной России по футболу и футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина Дарья вместе с детьми переехала на постоянное место жительства в Эстонию, сообщает Чемпионат.com.
По её словам, проживание в Ростове было временным, связанным с местом работы мужа.
«Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно», - написала Дарья Карпина на своей странице в соцсетях.
Она уточнила, что муж останется в России, а в Эстонию отправляется только она и дети.
Ранее нападающий «Монако» Александр Головин поддержал призыв Валерия Карпина уезжать в европейские чемпионаты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин уволил первого замглавы Росфинмониторинга
- Под Белгородом на месте крушения Ил-76 обнаружены первые тела погибших
- Супруга Валерия Карпина вместе с детьми переехала в Эстонию
- Студент СПбГУ из Донецка сдал в полицию женщину - астронома за поддержку Украины
- Жители Краснодара сообщают о подземных толчках
- Мишустин вручил премии правительства в области культуры
- Слуцкий назвал ответственных за расстрел Ил-76 с пленными
- В Роспотребнадзоре отвергли возможность пандемии коклюша в России
- Врач Авербах назвал тех, кому стоит остерегаться суперинфекции
- Гладков: Находившиеся на борту упавшего Ил-76 погибли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru