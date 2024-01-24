Супруга Валерия Карпина вместе с детьми переехала в Эстонию

Супруга главного тренера национальной сборной России по футболу и футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина Дарья вместе с детьми переехала на постоянное место жительства в Эстонию, сообщает Чемпионат.com.

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По её словам, проживание в Ростове было временным, связанным с местом работы мужа.

«Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно», - написала Дарья Карпина на своей странице в соцсетях.

Она уточнила, что муж останется в России, а в Эстонию отправляется только она и дети.

Ранее нападающий «Монако» Александр Головин поддержал призыв Валерия Карпина уезжать в европейские чемпионаты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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