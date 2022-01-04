Карпин пошутил про уровень футбола в России

Он опубликовал снимок, сделанный во время подводного плавания, подписав фотографию: «Куда плыть? Фиг поймешь». Как считают подписчики тренера, Карпин ищет на дне моря российский футбол или новых игроков на предстоящий стыковой матч с Польшей. «Он там, даже искать не надо», — ответил тренер с намеком на уровень игры национальной команды.

Ранее Карпин сообщил, какой матч был для него главным в 2021 году. «Самое главное событие для меня в этом году — это игра с Хорватией», — заявил эксперт.

