Карпин пошутил про уровень футбола в России
Главный тренер российской сборной Валерий Карпин на своей странице в Instagram пошутил про уровень национального футбола.
Он опубликовал снимок, сделанный во время подводного плавания, подписав фотографию: «Куда плыть? Фиг поймешь». Как считают подписчики тренера, Карпин ищет на дне моря российский футбол или новых игроков на предстоящий стыковой матч с Польшей. «Он там, даже искать не надо», — ответил тренер с намеком на уровень игры национальной команды.
Ранее Карпин сообщил, какой матч был для него главным в 2021 году. «Самое главное событие для меня в этом году — это игра с Хорватией», — заявил эксперт.
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