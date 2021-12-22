Дзюба: Готов пойти на примирение с Карпиным

По словам форварда, он не против «сделать шаг навстречу», но не хочет «быть крайним» и чтобы все «вывернули» против него.

«Готов приехать в сборную – без всяких подковерных игр. Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает», — поделился Дзюба.

В сентябре Дзюбу не включили в заявку национальной сборной, месяцем позже форвард отказался от игр из-за плохой формы, а в ноябре футболиста не пригласили на отборочные матчи к Чемпионату мира-2022. Карпин заявлял, что принял решение не надеяться на помощь Дзюбы и «поставил точку» в истории с нападающим.

