Карпин назвал свой главный матч уходящего года
Главный тренер российской сборной Валерий Карпин сообщил, какой матч был для него главным в 2021 году, сообщает RT.
«Самое главное событие для меня в этом году — это игра с Хорватией», — заявил эксперт. Тогда российская сборная уступила Хорватии со счетом 0:1. Из-за поражения россияне упустили возможность напрямую пробиться в финальную стадию ЧМ-2022 года в Катаре. Теперь команде Карпина предстоит сыграть в стыковом турнире в марте.
Сборной России по футболу достался нормальный жребий в стыковых матчах за право сыграть в финальной стадии чемпионата мира 2022 года в Катаре. Так оценил итоги жеребьёвки Карпин.
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