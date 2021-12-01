Карпин назвал свой главный матч уходящего года

«Самое главное событие для меня в этом году — это игра с Хорватией», — заявил эксперт. Тогда российская сборная уступила Хорватии со счетом 0:1. Из-за поражения россияне упустили возможность напрямую пробиться в финальную стадию ЧМ-2022 года в Катаре. Теперь команде Карпина предстоит сыграть в стыковом турнире в марте.

Сборной России по футболу достался нормальный жребий в стыковых матчах за право сыграть в финальной стадии чемпионата мира 2022 года в Катаре. Так оценил итоги жеребьёвки Карпин.

