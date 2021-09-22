Карпин объяснил отказ Дзюбы от выступления за сборную РФ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему форвард «Зенита» Артем Дзюба отказался играть за национальную команду в ближайших матчах.

По словам Карпина, Дзюба признался ему, что находится не в оптимальной форме и хочет сосредоточиться на выступлениях за клуб. Об этом сообщает Telegram-канал сборной РФ.

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Тренер добавил, что готов вызывать Дзюбу в сборную, если решит, что игрок будет полезен команде.

В понедельник Карпин включил Дзюбу в расширенный состав сборной на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Однако накануне стало известно об отказе Дзюбы выступать за национальную команду.

Телеведущий и комментатор Георгий Черданцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что его разочаровал отказ бывшего капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы выступать за национальную команду на октябрьских матчах в рамках отбора на ЧМ-2022.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сборная России По ФутболуАртем ДзюбаВалерий Карпин
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