Карпин объяснил отказ Дзюбы от выступления за сборную РФ

Тренер добавил, что готов вызывать Дзюбу в сборную, если решит, что игрок будет полезен команде.

В понедельник Карпин включил Дзюбу в расширенный состав сборной на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Однако накануне стало известно об отказе Дзюбы выступать за национальную команду.

Телеведущий и комментатор Георгий Черданцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что его разочаровал отказ бывшего капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы выступать за национальную команду на октябрьских матчах в рамках отбора на ЧМ-2022.

