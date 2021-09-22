Ургант пошутил над Дзюбой, который отказался от приглашения в сборную РФ
Российский телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» прокомментировал решение нападающего футбольного клуба «Зенит» Артёма Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России.
«Дзюба отказался от вызова в сборную России — его позвали, а он сказал: «Нет». Как говорится, «сделал ручкой», — сказал ведущий.
Бывший капитан сборной России по футболу Артем Дзюба заявил, что не готов сейчас выступать за национальную команду, куда его вызвал перед октябрьскими матчами Валерий Карпин. По словам спортсмена, это решение временное и он не собирается отказываться от выступлений за сборную России в будущем.
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