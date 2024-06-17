Карпин: Футболисты сборной России стали мощнее благодаря отказу от сахара

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в преддверии чемпионата Европы оценил физическую подготовку отечественных футболистов, которые сегодня выступают в клубах "большой пятерки". Своими впечатлениями тренер поделился в интервью сайту Maximonline.

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Отвечая на вопрос, стали ли спортсмены выглядеть мощнее, Карпин ответил утвердительно, пояснив, что их нынешняя форма является результатом правильного подхода в питании.

"Все меняются, да. Захарян стал помощнее, так скажем, Кузяев, Миранчук, Головин. Все они изменились и стали мощнее", - сказал тренер.

При этом Карпин отметил, что российская футбольная система переняла "понимание правильных процессов" только сейчас, в то время как в Европе отказ от сахара давно вошел в привычку.

Ранее бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в интервью НСН заявил, что будет симпатизировать сборной Грузии на Чемпионате Европы по футболу-2024.

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ФОТО: РИА Новости

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