Карпин: Футболисты сборной России стали мощнее благодаря отказу от сахара

Отвечая на вопрос, стали ли спортсмены выглядеть мощнее, Карпин ответил утвердительно, пояснив, что их нынешняя форма является результатом правильного подхода в питании.



"Все меняются, да. Захарян стал помощнее, так скажем, Кузяев, Миранчук, Головин. Все они изменились и стали мощнее", - сказал тренер.



При этом Карпин отметил, что российская футбольная система переняла "понимание правильных процессов" только сейчас, в то время как в Европе отказ от сахара давно вошел в привычку.

Ранее бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в интервью НСН заявил, что будет симпатизировать сборной Грузии на Чемпионате Европы по футболу-2024.

