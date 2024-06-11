«Манчестер Сити» и «Интер» стали лидерами по количеству игроков на Евро-2024
Футбольные клубы «Манчестер Сити» и «Интер» стали лидерами по количеству игроков на Евро-2024 в Германии. Согласно официальным заявкам национальных команд, оба клуба на турнире представят по 13 игроков.
В частности, игроки «Манчестер Сити» будут играть за сборные Англии, Португалии, Бельгии, Хорватии, Испании, Швейцарии и Нидерландов.
Что касается «Интера», то выступающие за миланскую команду футболисты сыграют за сборные Италии, Франции, Турции, Нидерландов, Албании, Швейцарии и Австрии.
Также отмечается, что из «Реала» и «ПСЖ» играть за свои национальные команды отправились по 12 игроков. Из «Барселоны», «Баварии» и «Лейпцига» - по 11 футболистов. Лондонский «Арсенал» и немецкий «Байер» в своих сборных представят по 10 игроков.
Ранее полузащитник «Монако» Александр Головин, чья рыночная стоимость составила 30 млн евро, возглавил рейтинг самых дорогих российских футболистов, сообщает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru