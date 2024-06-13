«Хвича и четыре фаворита»: Семин отдал симпатии Грузии на Евро-2024

«Смотреть буду обязательно, потому что там будут собраны лучшие и выдающиеся европейские игроки. Симпатизировать буду сборной Грузии, потому что там играют два бывших игрока "Локомотива" Соломон Кверквелия и Хвича Кварацхелия (на фото). Фаворитами являются четыре команды: это Германия, Англия, Франция и Испания. При этом всегда на Евро есть команды, которые преподносят сюрпризы, но кто это будет, я не знаю», - сказал Семин.

Сборная России по футболу по политическим причинам отстранена от участия в Евро-2024, при этом на турнир квалифицировались сборные Грузии, Албании и Украины. Лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия выступал в России за московский «Локомотив» и казанский «Рубин», а с 2022 года играет за итальянский «Наполи».

Спортивный комментатор Виктор Гусев после победы сборной Италии на Чемпионате Европы-2020 говорил «Радиоточке НСН», что этот турнир стал «чемпионатом вратарей». По его мнению, Доннарумма, Зоммер, Шмейхель и Пикфорд были великолепны, при этом вратарь сборной России Матвей Сафонов тоже не затерялся в этом ряду, но ему, в отличие от коллег, мешали собственные защитники.

