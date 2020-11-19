Капитан российской сборной по футболу извинился за проигрыш в матче с Сербией
Капитан сборной России по футболу Георгий Джикия извинился за поражение от команды Сербии в Лиге наций, сообщает Telegram-канал Life Shot.
Поражение в игре, которая закончилась со счетом 0:5, он назвал «позорной». По словам футболиста, ответственность лежит полностью на футболистах, которые все провалились. За «недоразумение» Джикия извинился.
Напомним, сборная России по футболу проиграла сборной Сербии со счетом 0:5, это закрыло российским спортсменам доступ в высший дивизион Лиги наций.
Российская команда заняла второе место в 3 группе лиги B. Игра проходила в гостях, это был заключительный раунд группового этапа Лиги наций.
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