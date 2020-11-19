Капитан российской сборной по футболу извинился за проигрыш в матче с Сербией

Капитан сборной России по футболу Георгий Джикия извинился за поражение от команды Сербии в Лиге наций, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Поражение в игре, которая закончилась со счетом 0:5, он назвал «позорной». По словам футболиста, ответственность лежит полностью на футболистах, которые все провалились. За «недоразумение» Джикия извинился.