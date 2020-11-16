Черчесов прокомментировал поражение сборной России от Турции

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов прокомментировал разгром от команды Турции в Лиге Наций, сообщает «Чемпионат.com».

По его словам, игра разделилась на три фазы. «Первая — до удаления [Андрея Семенова]. Вторая — пять-десять минут после удаления. Третья — весь остальной матч», - сказал тренер. Он отметил, что даже в меньшинстве россияне «выглядели достойно».

15 ноября сборная России уступила Турции в гостях со счетом 2:3. Данное поражение от турецкой команды - первое в истории для россиян.

Напомним, 13 ноября товарищеский матч между Россией и Молдавией закончился ничьей.

Счет игры составил 0:0.

Встреча команд состоялась на стадионе «Зимбру» в Кишиневе.

