Черчесов прокомментировал поражение сборной России от Турции
Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов прокомментировал разгром от команды Турции в Лиге Наций, сообщает «Чемпионат.com».
По его словам, игра разделилась на три фазы. «Первая — до удаления [Андрея Семенова]. Вторая — пять-десять минут после удаления. Третья — весь остальной матч», - сказал тренер. Он отметил, что даже в меньшинстве россияне «выглядели достойно».
15 ноября сборная России уступила Турции в гостях со счетом 2:3. Данное поражение от турецкой команды - первое в истории для россиян.
Напомним, 13 ноября товарищеский матч между Россией и Молдавией закончился ничьей.
Счет игры составил 0:0.
Встреча команд состоялась на стадионе «Зимбру» в Кишиневе.
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