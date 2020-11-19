Сербия обошла Россию в матче Лиги наций со счетом 5:0
Сборная России по футболу проиграла сборной Сербии со счетом 0:5, это закрыло российским спортсменам доступ в высший дивизион Лиги наций. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечает агентство, российская команда заняла второе место в 3 группе лиги B. Игра проходила в гостях, это был заключительный раунд группового этапа Лиги наций.
Как передает агентство, последний раз сборная России уступала со счетом 5 и более 16 лет назад, 13 октября 2004 года. Это произошло на отборочном турнире чемпионата мира. Тогда команда проиграла Португалии со счетом 1:7.
По данным ТАСС, сборная России дважды не может выйти в высший дивизион турнира. Осенью 2018 года российская команда также заняла второе место в группе, уступив Швеции.
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